Kapsejlads for gamle sejlskibe til Haderslev

Det ventes at trække flere tusinde til, når kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe kommer til Haderslev onsdag eftermiddag.

55 træskibe sejler først på eftermiddagen ind gennem Haderslev Fjord og ventes at lægge til kaj mellem klokken 15 og 17. Skibene bliver liggende i havnen til torsdag, oplyser Haderslev kommune, som fortæller, at folk er begyndt at møde op for at få en god plads.

Blandt skibene er Danmarks eneste store sejlskib uden motor, Nationalmuseets nyrenoverede galease, Anna Møller af Svendborg.

Skibene besøgte Fredericia i mandags.

Det er første gang siden 2007, Fyn Rundt besøger Haderslev