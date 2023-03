Karsten ankom til Tyrkiet, da ofrene blev fundet i murbrokkerne

Her så han for eksempel amerikanerne bruge kamera- og lytteudstyr, som de også har liggende hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev.

- Du har redningshunde og desperate pårørende, så man er også nødt til at bede om fuldstændig ro, så man kan komme til at lytte, siger han.

En lille, men vigtig brik

Han ankom til området tre dage efter det første jordskælv, hvor hans primære opgave har været at stå for logistisk arbejde og skabe faciliteterne til at organisationer og lande, så de har en base at arbejde ud fra.

- Det er simpelthen at sørge for, at eksperterne har et sted at sove, hvor der også er internet, så man kan sende rapporteringer frem og tilbage fra de udsatte områder, fortæller han.