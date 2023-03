Karsten hjalp med nødhjælpsarbejde i Tyrkiet

Karsten Raun Højland ankom til Tyrkiet, da redningsarbejdet gik ud på at redde menneskeliv.

De danske udsendte deltager ikke selv i den del, men opbygger faciliteter og står for logistik for at skabe de bedste arbejdsforhold til organisationer og lande, der udfører nødhjælpsarbejde.

Oversergenten fra Beredskabsstyrelsen har dog været vidne til indsatsen og set byer, der er ødelagt af jordskælvene, der indtil videre har kostet over 50.000 mennesker livet.

- Det gør indtryk, for det er rigtig mange mennesker, der har mistet alt, hvad de har, fortæller han.