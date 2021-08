Kejser Wilhelm har manglet sin sabelkvast i 60 år – nu er den dukket op igen

- Det er jo historisk, og nu er kejser Wilhelm på museum, og så skal han selvfølgelig have sin kvast tilbage. Jeg tror, min far ville synes, det var fint, at Wilhelm får sin kvast, siger hun.

Anna Elisabeth Jessens far døde sidste år, og da de ryddede op i hans ting, faldt de over kvasten, som de besluttede sig for at give til museet.

Vidste ikke, den manglede

Sabelkvasten blev i dag leveret tilbage og skruet på statuens sabel – og den passede! På museet er de glade for at have fået kvasten tilbage, men faktisk vidste Museumsinspektør René Rasmussen ikke, at den manglede.

- Vi er jo vant til, at gamle genstande har nogle mangler. Og kvasten kunne jo være forsvundet i kampens hede, for statuen har haft en omtumlet tilværelse. Så jeg har simpelthen ikke bidt mærke i, at den ikke var der, fortæller René Rasmussen.