For som deltager i 'X Factor' følger der både efterfester og kendisliv. Noget som den unge sanger ikke er så interesseret i.

- Jeg er en meget stille og rolig person, og jeg har brug for meget tid for mig selv og at dykke ind i min egen verden. Men så er jeg også virkelig til stede, når jeg er et sted, forklarer Helene Frank, der nu bor i Haderslev.

Du kan læse mere om Helene Frank og hendes rejse ind i kendislivet i artiklen nedenunder.