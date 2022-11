Kim fik bøde på kvart million kroner - nu reagerer politikere

Men det er stærkt kritisabelt, at så lille en fejl kan koste så mange penge. Det siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til TV SYD.



- Det giver jo ingen mening, og der er ingen tvivl om, at hvis han taber sagen i Fogedretten, så vil jeg tage sagen op. Det her er jo helt urimeligt, uanset at manden har lavet en fejl, siger Preben Bang Henriksen.

Pligt til at handle hurtigere

Kravet kommer fra DFIM (Dansk Forening for International Køretøjsforsikring). DFIM har alle danske forsikringsselskaber som medlemmer og skal sørge for, at ingen kører rundt uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Ved at inddrive bøder bliver der penge til at betale modparter og ofre, hvis ejeren af en uforsikret motorcykel eller bil er skyld i en skade.

Staten gav pr. 1. januar 2019 foreningen lov til at opkræve dagsgebyrer på 250 kroner for hver dag, et køretøj er registreret uden en forsikring. Men der hører et ansvar med denne rettighed, siger Preben Bang Henriksen.