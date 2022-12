Kim skal af med kvart million for glemt nummerplade - nu ændres reglerne

- Enkelte borgere kan komme til at skylde mange penge, så derfor indfører vi en ny model for opkrævning. Vi har nu mulighed for at sende breve digitalt og vil gøre mere for at få de borgere i tale, som fortsat har et uforsikret motorkøretøj indregistreret. Samtidig indfører vi et gebyrloft, som både vil gælde fremtidige og verserende sager, skriver DFIM's direktør Maria Clausen i en mail til TV SYD.

DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) har ikke besvaret TV SYD's spørgsmål om, hvor højt loftet bliver.



Pligt til at begrænse tab

Alle de danske forsikringsselskaber er medlemmer af DFIM, der skal sikre, at færre kører rundt uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Ved at inddrive bøder bliver der penge til at betale modparter og ofre, hvis ejeren af en uforsikret motorcykel eller bil er skyld i en skade.

Folketinget gav per 1. januar 2019 foreningen lov til at opkræve gebyrer på 250 kroner for hver dag, et køretøj er registreret uden en forsikring. Men den lov bør Folketinget kigge på igen, mener Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, som også er advokat.