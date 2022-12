Kim stod frem med kæmpebøde for glemt nummerplade - nu bliver den annulleret

- Jeg ser det her som en stor sejr for mig og forhåbentlig også for de mange andre, som har været fanget i den fælde. Det viser, at man ikke bare må sætte folk i stor, bundløs gæld uden at give dem en ordentlig orientering om, hvad der foregår. Og det viser, at det hjælper at råbe op og sætte sig til modværge, hvis man bliver uretfærdigt behandlet, siger Kim Nielsen.

Værdiløs motorcykel

Hans advokat, Mogens Broe-Andersen, glæder sig også over, at sagen er annulleret.

- Jeg er utroligt glad på Kims vegne. Der har været meget kritik af DFIM, og der er fortsat mange ting, der skal rettes op. Men vi ser heldigvis i Kims sag, at systemet ikke er mere stift, end at man også kan træffe individuelle beslutninger, siger Mogens Broe-Andersen.

Efter TV SYDs omtale har DFIM kontaktet advokaten for at få yderligere oplysninger, og det har afgjort sagen.