Klimaet sætter sine våde spor på boligmarkedet

Henning Beyer fra Fole byggede i 2021 fire nye rækkehuse lige op ad Fole Bæk.

Bækken gik over sine bredder ved et stort skybrud i 2021 og igen i januar 2023, og det gik ud over husene.

Ifølge DMI's vejratlas bliver der kun mere nedbør i fremtiden, mens også grundvandsspejlet og havvandet stiger.

TV SYD har talt med tre ejendomsmæglere i Haderslev, som samstemmende siger, at køberne er blevet mere opmærksomme på risikoen for oversvømmelse.

En rapport fra 2021 fra Region Syddanmark viser også, at halvdelen af boligkøberne vægter risikoen for oversvømmelse højt, når de kigger efter ny bolig - 10 procentpoint flere end i 2012.