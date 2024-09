Klimakamp kan gøre Danmarks tredjestørste jordejer folkelig

Der er lige dele væmmelse og fascination, når en gruppe børnehavebørn for lov til at komme helt tæt på naturen.

- Vi håber, at det bliver et sted, byen kommer til at tage til sig som et sted for børnefamilier og barnlige sjæle, der har lyst til at være sammen i naturen og lave nogle fede ting. Og så håber vi, at vores børn kan bruge det i dagstimerne, når institutionen er åben, siger Milla Mølgaard.

Den skal både bruges i dagstimerne, når daginstitutionen holder åbent, men der er også adgang for alle andre, der vil bruge en nat i et shelter eller en aften rundt om bålet.

I mere end to år har forældrebestyrelsen været i gang med at udtænke planer, samle penge ind og udføre biodiversitetsparken.

Hun sidder i forældrebestyrelsen og har været med til at samle mere end 700.000 kroner ind til haven.

- Det er megafedt at kunne indvie den nu. Vi har været i gang i over to år, og det har bare været en masse tanker og idéer og lyst til at lave det her, og nu står vi her, og nu er det færdigt, siger hun.

Uden forældrebestyrelsens indsats ville haven aldrig være blevet til, og derfor sætter daginstitutionen stor pris på indsatsen.

- Vi har simpelthen ikke budget til i at lave noget i vores lille institution, der koster så mange penge. Så det er megafedt, at vi har en aktiv forældrebestyrelse, der har gidet at hjælpe os med det, siger Jennifer Adelholm, der er daglig leder i Tofteskovens Børnehuse.