Køber ikke anklager om at skabe dansk-tysk splid: - Måske lidt overgearet kritik

- Jeg har ondt i maven, er sur, fornærmet og frustreret hver dag, fra jeg vågner, til jeg går i seng. Jeg synes, at det er urimeligt, for jeg har gjort, som de sagde, fortæller kroejeren med henvisning til at sende medarbejdere hjem under nedlukningen.

Tilbage i november 2024 modtog han en besked om, at sager om lønkompensation under coronanedlukningerne til Diagonalkroens medarbejdere, var blevet genåbnet.

Årsagen til, at lønkompensationen nu skal delvist tilbagebetales for alle medarbejdere, er aktiviteter under hjemsendelsesperioden.

- Det vil betyde, at jeg ikke kommer til at få løn i et år. Det bliver min kone, der skal betale huslejen, fortæller Lasse.

Jeg er med på, at man skal følge reglerne. Men jeg føler ikke, at straffen her følger forseelsen

Men Lasse føler ikke, at han som erhvervsdrivende var klædt tilstrækkeligt på, når det kommer til reglerne for lønkompensation.

To fejl til en halv million kroner

Virksomheder kunne under nedlukningerne modtage lønkompensation under forudsætning af, at virksomheden stod over for at måtte afskedige minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, som følge af en nedlukning.

I den nye afgørelse er beslutningen om at nedregulere kompensationen faldet med følgende forklaring:

- Styrelsen har ikke fået forelagt oplysninger fra virksomheden, som i tilstrækkelig grad dokumenterer, at virksomheden i hele hjemsendelsesperioden havde en retlig forventning om at stå over for at skulle fyre den ansatte, som følge af forventet omsætningstab, står der i afgørelsen, som tvSyd har læst.