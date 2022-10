Købmand har fået seksdoblet sin elregning - nyt udspil kan sende 100.000 kroner hans vej

Thonny Schmidt og hans kone Anja Schmidt overtog butikken i Bevtoft tilbage i August, efter den tidligere bestyrelse gik konkurs.



Til TV SYD fortæller Michael Fleischer, der var formand for bestyrelsen indtil konkursen, at han er overbevist om, at en hjælpepakke på 100.000 dengang kunne have reddet dem fra at dreje nøglen om.

En af hovedårsagerne til, at butikken dengang måtte begæres konkurs, var de høje energipriser.