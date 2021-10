Købmandsbutikken blev sprængt i stykker: Nu er den en kæmpesucces

- Det viser, at vi står sammen herude, at vi hjælper hinanden. Vi håber så, at når de løber rundt med Min Købmand på brystet, så køber de også deres varer der, siger Hanne Holm, der er formand for Sommersted Idrætsforening.



Så borgerne i Sommersted kan hurtigt blive enige om, at det er rigtig vigtigt at det lykkedes at bevare butikken.

- Den er uundværlig. Vi har jo prøvet i et par år, at vi ikke havde en købmand, så nu bruger vi den alt de, vi kan, siger pensionist Viola Mamsen.