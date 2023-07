Kogeanbefaling af drikkevand i Vojens udvides

Det oplyser administrerende direktør i forsyningsselskabet Provas, Esge Homilius, til TV SYD.

Mandag blev der fundet forhøjede værdier af enterokokker, som er en tarmbakterie fra enten mennesker eller dyr. Da der er tale om en mindre overskridelse, er kogeanbefalingen mest ud fra et forsigtighedsprincip. Alligevel tages der igen tirsdag prøver.

- Det er en udfordring, for bakterierne fra vandprøverne skal dyrkes i laboratorium i 48 timer, før vi får et resultat. Samtidig skal vi lave en omfattende fysisk gennemgang af vores vandværk og ledningsnet, siger han.



Det oplyses, at du ikke skal være bekymret, hvis du allerede har drukket vandet, men at det er en god idé at koge vandet, inden du for eksempel bruger det til tandbørstning, i kaffemaskinen eller til at vaske op i.

Du kan holde dig opdateret og læse mere lige her.