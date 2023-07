Kogeanbefaling i Vojens er gældende på ubestemt tid

Onsdag har man så fundet coliforme bakterier i en vandtank ved Vojens Vandværk, og dermed fortsætter jagten på at lokalisere kilden til forureningen.



Det betyder, at beboerne i Vojens og omegn fortsat skal koge deres drikkevand, og Haderslev Kommune kan endnu ikke sætte en tidshorisont for, hvor længe besværet fortsætter.



- Der skal altid være to på hinanden følgende prøver, der er rene, så selv hvis prøverne fra i dag er rene, så skal der faktisk ligge et sæt mere, som også er rene, inden vi kan være sikre, siger Karin Storkholm, der er afdelingsleder for miljø i Haderslev Kommune.

På TV SYD har vi tidligere kunne berette, at kogeanbefalingen var gældende i 48 timer. Dette er ikke korrekt. Vandet skal koges indtil Haderslev Kommune melder andet ud.



I artiklen herunder finder du en oversigt over, hvornår vandet skal koges, og hvordan du gør det korrekt.