Kom til julegudstjeneste med TV SYD+

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det betyder traditionen tro, at rigtig mange besøger kirken for at gå til en julegudstjeneste.

Men for alle dem, der ikke har mulighed for at komme afsted, eller som foretrækker at nyde gudstjenesten hjemmefra, har TV SYD denne jul et tilbud om at komme med til julegudstjeneste i Haderslev Domkirke - hjemme fra sofaen.

- Julen er dyrebar for os alle sammen, og jeg er meget taknemmelig for, at TV SYD ved at sende julegudstjeneste fra Haderslev Domkirke tilgodeser de mennesker, som ikke kan få plads i kirken juleaften eller af andre grunde ikke har mulighed for at møde fysisk op i år, siger domprovst Torben Hjul Andersen.

Gratis at se med.

Julegudstjenesten fra Haderslev Domkirke sendes på TV SYD+ torsdag 24. december kl. 16 og kl. 19.30, fredag 25. december kl. 10 og lørdag 26. december kl. 14.

Julegudstjenesten bliver også tilgængelig som streaming på tvsyd.dk og app'en TV SYD Play. Alle tilbud er gratis for brugeren.

- En af vores vigtige opgaver som regionalt public service-medie er at samle seerne om fælles oplevelser. Sådan en oplevelse bliver julegudstjenesten, og det er jeg sikker på, seerne vil tage godt imod, siger direktør på TV SYD, Betina Bendix.

Julegudstjeneste fra forskellige kirker

Foruden julegudstjenesten fra Haderslev Domkirke "bytter" TV SYD+ også julegudstjenester med nogle af de andre TV 2 Regioner.

Det giver TV SYD mulighed for at sende gudstjenester fra Sct. Nicolai Kirke i Rønne og fra Sortebrødre Kirke i Viborg.

Derudover sender TV SYD også en skøn julekoncert fra Aa Kirke på Bornholm med Andrea Pellegrini, Christina Boelskifte og Sinne Eeg. Den koncert sender vi nytårsaften d. 31. december kl. 19.30.