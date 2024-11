Kommer Johnny Madsens død til at påvirke prisen på hans kunst?

Johnny Madsens malerier hænger ifølge auktionshuset Bruun Rasmussen på blandt andet den danske ambassade i Washington og på den danske generalkonsuls kontor i New York samt i et gruppeværelse på Christiansborg. Samt i mange hjem.

Malerierne koster typisk omkring 60.-70.000 kroner. Så en kvadratmeterpris på omkring 100.000 kroner eller derover er ikke usædvanligt for et maleri af den vestjyske musiker og maler, når man for eksempel kigger på DBA eller andre auktionssider.

Trods de høje priser, vurderer Peder Broe-Scherrebeck, som ejer auktionshuset i Haderslev, at Johnny Madsens død ikke resulterer i en prisstigning på hans kunst i første omgang.

- Johnny Madsen var rimelig produktiv og dygtig til at sælge sin kunst. Men jeg tror ikke, vi vil se nogen udvikling lige nu, siger han.