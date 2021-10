Kommune får kritik i sag om giftstof på flyvestation

I 2019 anbefalede Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sig selv, at man gik i gang med at oprense arealerne, fordi styrelsen vurderede, at kommunerne kunne give påbud, og at der var risiko for erstatningssager fra borgerne.

Men styrelsen gik ikke i gang med oprensning, og der kommer heller ikke påbud fra kommunerne.

Torsdag forklarede Visti Salomonsen, der er chef for ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, til Ritzau, at styrelsen ikke har haft redskaberne til at gribe ind over for forureningen.



- Så er det korrekt, at vi ikke har iværksat tiltag for at afværge det. Men det skyldes, at vi ikke er den faglige myndighed, og vi ikke har tilstrækkeligt grundlag til at gå i gang med at gøre det. Vi kender ikke nogen teknologier, som vi umiddelbart kan sætte i gang.

- Derfor søger vi hjælp hos tilsynsmyndighederne, og jeg synes faktisk, at vi gør, hvad vi kan, på det her område, sagde han.