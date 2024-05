Kommune får ny socialdemokratisk borgmesterkandidat

60 procent af stemmerne gik til Marie Skødt, der dermed fik flere stemmer end partiets nuværende gruppeformand, Henrik Rønnow.

Det skriver partiets afdeling i Haderslev i en pressemeddelelse.

Marie Skødt er til daglig ansat som lektor på Institut for Sundhed ved UC Syd. Men nu skal de politiske arbejdshandsker for alvor på frem mod kommunalvalget i 2025.



- Jeg er meget glad for valget. Medlemmernes tillid er meget værdifuld, og det er første skridt til også at få opbakning fra vælgerne på valgdagen og et godt samarbejde med partnere både i og udenfor byrådssalen, siger Marie Skødt, der har været en del af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune siden 2017.

Hun har i begge valgperioder været udvalgsformand, i denne valgperiode for Ungeudvalget.



Den nye borgmesterkandidat bor i Vojens sammen med sin ægtefælle og parrets to børn.