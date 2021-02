Kommune frygter tvivlsomme udlejere

I et efterhånden temmelig sjældent snevejr tøffer Anne-Marie Andersen ud af døren. Hendes hus ligger i det, der kaldes gul zone. Farvekoden henviser til inddelingen af området omkring Flyvestation Skrydstrup. Nogle ejendomme er endt i gul zone, andre er i rød zone.

- Lige der ved naboen, dér er de i rød zone. Så de bliver tilbudt at sælge til staten. Min mand og jeg får et tilbud om kontant kompensation på 70.000kr, fortæller Anne-Marie Andersen mens hun peger over hegnet.

I Haderslev Kommune har man i byrådet i januar besluttet at nedsætte et nyt udvalg, der skal arbejde videre med udviklingen af området. Ifølge formanden for udvalget, Henrik Rønnow (S), er en af de helt centrale årsager til oprettelsen af det såkaldte paragraf 17 stk. 4 udvalg, at man er bange for, at de huse som staten opkøber, senere bliver solgt så billigt, at udlejningsspekulanter rykker ind.

Frygter tvivlsomme udlejere



- Skal ejendommene sælges videre fra staten, så kan man jo frygte, at de bliver solgt videre til tvivlsomme udlejere. Man har jo set det ved grænsen, hvor udenlandsk arbejdskraft blev indlogeret i containere. Den slags skal vi ikke have her i billige boliger solgt ved Flyvestation Skrydstrup, siger Henrik Rønnow

Det nye udvalg er en positiv udvikling, mener formanden for foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, Agnes Rosenlund

- Men det er det, man må kalde bedre sent end aldrig. Jeg håber, at udvalget kan sætte gang i den ønskede udvikling for området, for vi har kæmpet en lang kamp, og vi har ikke altid oplevet at blive hørt.