Kommune giver Forsvaret påbud om at undersøge PFAS-forurening

Brandskum

Haderslev Kommunes undersøgelsespåbud gælder forurening fra den nyeste brandøvelsesplads på flyvestationen, der har været i drift i perioden 1988-2020, hvor det er Haderslev Kommunes vurdering, at størstedelen af forureningen er sket efter 1992.



- Grundvandet under Flyvestation Skrydstrup bruges ikke til drikkevand. For at undgå at PFAS-forureningen breder sig forbereder vi os nu på at give Forsvaret et påbud om at oprense PFAS-forureningen fra den nyeste brandøvelsesplads, siger Karin Storkholm, der er leder af Haderslev Kommunes miljøafdeling.