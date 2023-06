Kommune køber rådhus på tvangsauktion

Det oplyser kommunen på LinkedIn.

- Jeg glæder mig meget over, at det er lykkedes os at få opkøbt det tidligere rådhus i Gram. Bygningen har i mange år stået hen, og det har været en ærgerlig plet i byen, der i den grad er blevet forsømt og trænger til at blive tænkt ind i en helhed. Det har vi muligheden for nu, og det arbejde jeg glæder jeg mig til, vi kan gå i gang med, siger borgmester Mads Skau (V).

Haderslev Kommune oplyser, at de har betalt 175.000 kroner for det tidligere rådhus og overtager bygningen den 10. juli.