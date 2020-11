Kommune tager revanche: Fra ualmindelig grimt til ualmindelig flot

Det flotteste nogensinde

Derfor er det også svært at holde begejstringen tilbage, når der i stedet bliver spurgt ind til årets nye juletræ, der netop er blevet rejst på Gravene.

- Vi har aldrig haft sådan et flot juletræ før, lyder det omgående fra Christian Schultz.

Juletræet på Gravene og endnu et juletræ på Torvet er skænket af to lokale villaejere, der har foræret juletræerne kvit og frit. Haderslev Kommune har fældet træerne og gjort dem klar til at blive pyntet.

- Træerne er så store, så vi har været nødt til at købe for 20.000 kroner ekstra pærer for at kunne pynte det hele. Det er helt vildt, fortæller Christian Schultz.

Håber på bedre omtale

Allerede nu er der mulighed for at se det flotte juletræ på Gravene i fuld belysning, og Christian Schultz håber, at årets træ bliver et trækplaster for byen.

- Vi er rigtig stolte over, at det ser så flot ud. Det er dejligt og giver forhåbentlig noget bedre omtale end vores juletræ for to år siden, siger Christian Schultz.