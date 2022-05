Kommune tvang pølsevogn til at lukke - nu gentager historien sig

Efter det blev offentliggjort, at Haderslev Kommune har opsagt pølsevognen, har indehaveren fået meget opmærksomhed. Blandt andet gennem en demonstration til fordel for pølsevognen og ekstra mange besøgende.

- Jeg er overvældet over den opbakning, jeg har fået fra byens borgere. Det sætter jeg stor pris på, og jeg håber, at jeg kan få lov at blive, siger Carsten Dyeremose.



En del af noget større

TV SYD har spurgt Kim Kabelka, medlem af Socialdemokratiet i Haderslev og næstformand for Teknik- og Klimaudvalget, om det er en fejl, at pølsevognen er blevet opsagt, og dermed ikke skal være en del af den nye klimapark.

- Jeg vil ikke sige, at det er en fejl, men der er nogen, der ikke har tænkt på det. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke skal være en pølsevogn i parken, for selvfølgelig skal der være mulighed for at få noget at spise dernede, siger han.