Kommune vil have svar: Hvor farligt er brandskum brugt på flyveplads?

I en årrække brugte Skrydstrup Flyvestation brandskum, som indeholdt giftstoffet PFOS. Men det er først kommet frem nu, og der går mindst 14 dage, inden Haderslev Kommune handler på nyheden.

Det oplyser Benny Bonde (NB), som er formand for Udvalget for Plan og Miljø, til TV SYD.

- Vi har bedt forvaltningen om at undersøge, hvor farligt det reelt er. Det får vi en orientering om på vores udvalgsmøde om 14 dage, og først derefter kan vi vurdere, hvad der bør gøres, siger Benny Bonde.

Kan give kræft

PFOS er et kræftfremkaldende fluorstof, som blandt andet findes i brandskum, og som blev forbudt i 2006. Dog måtte man bruge restlagrene med stoffet frem til 2011.

Siden 2016 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse årligt undersøgt, hvordan forurening fra brandskum med giftstoffet har spredt sig til vandløb, grundvandet og naturen.

Undgå selvsving

Flere eksperter har kritiseret Forsvaret for ikke at gribe ind. Spørgsmålet er også, hvad kommunen kunne og burde gøre.

- Der er vi nødt til at have noget mere viden. Selvfølgelig skal det tages alvorligt, men det er også vigtigt ikke at gå i selvsving, siger Benny Bonde.