Konkurs var ulovlig, mener fagforening

Grindsted-virksomheden Sealing System, der har cirka 180 medarbejde, er gået konkurs.

Det skriver flere medier, mens kapitalfonden Polaris, der ejer 75 procent af virksomheden, også har udsendt en pressemeddelelse, hvor konkursen bekræftes.

TV SYD har talt med Allan Bach Pedersen, der er partner i Polaris.

- Den projektportefølje, der er til stede i virksomheden, kan ikke danne grundlag for fremtidig drift, og så har vi desværre været nødt til at erklære virksomheden konkurs, siger han.

Han fortæller, at de i de seneste fire-seks uger har arbejdet på at lave en redningsplan. Det har dog ikke været muligt, og det er ifølge ham grunden til, at det er endt i konkurs.

I de seneste år har virksomheden kunne præsentere et millionoverskud, derfor har folkene i og omkring virksomheden også været overraskede over, at det er endt, som det er.

En overraskelse

- Vi har fået en overraskelse, som gjorde, at vi først for alvor har kunne agere på det nu, og det er sådan set derfor vi må konstatere, at projektporteføljen ikke hænger sammen, som det ser ud lige nu. Derfor er der ikke grundlag for videre drift af virksomheden, siger Allan Bach Pedersen.

Hvad er det for en overraskelse?

- Jeg kan ikke komme ind på detaljerne af det. Vi er kommet til bunds i det og har forsøgt at lave en redningsplan, og den er vi desværre ikke lykkes med at få igennem. Derfor har der været en konkurserklæring og medarbejderne er blevet informeret her til morgen i Grindsted.

Blev informeret fredag morgen

Medarbejderne blev informeret om konkursen fredag morgen.

- Så der er egenlig god ro og orden derude omstændighederne taget i betragtning. Det er en alvorlig situation, og vi er rigtig kede af, at det er endt her, siger han.

I den kommende tid skal kurator kigge på, hvad der nu skal ske med virksomheden.

Han vil gøre det yderste med de midler, han har til rådighed, for at se om man kan redde virksomheden på en anden måde ved at forsøge at sælge den til nogen eller ved at sælge dele fra. Det bliver der kæmpet ret hårdt på lige nu fra hans side af, oplyser Allan Bach Pedersen.

