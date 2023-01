Kritik af lægehus efter hjertestop hos otteårig pige

Det vurderer eksperter over for Radio4 efter at have gennemgået forløbet, hvor den otteårige syriske pige i løbet af bare ni dage gik fra at få konstateret astma til at få et hjertestop udløst af et meget svært astmaanfald.



Eksperterne peger på, at sprogbarrierer har haft en stor betydning for, at det gik så galt, som det gjorde. Derfor burde den praktiserende læge på et tidspunkt have inddraget en tolk i forløbet.