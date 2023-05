Sådan lyder det blandt andet i den undersøgelse, som Styrelsen for Patientklager har fået lavet af et lægehus i Vojens, efter at en otteårig pige døde af hjertestop i august sidste år.

Professor i almen medicin fra Københavns Universitet, Lars Bjerrum, vurderer overfor Radio4, at pigen havde været i live, hvis hun havde fået bedre behandling.



- Med den rette behandling var hun ikke død. Astma er en af de hyppigste sygdomme hos børn, og det er normalt ikke en dødelig sygdom, siger han til mediet.