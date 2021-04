Kronprinsen er årets taler ved lysfesten

Den 4. maj 2021 bliver Danmarks befrielse fejret til Haderslev Lysfest. Her vil Kronprins Frederik holde årets lysfesttale. Det har Haderslev Kommune offentliggjort i en pressemeddelelse.

- Vi er beærede og stolte over, at H.K.H. Kronprinsen har valgt at deltage i lysfesten og holde lysfesttalen. Befrielsen er noget ganske særligt i Haderslev Kommune, og det vil den også være i år, selvom vi ikke kan samles fysisk på kasernepladsen, som vi plejer. Men heldigvis kan vi stadig sætte lys i vinduet, og det vil jeg opfordre alle til at gøre denne aften. Jeg glæder mig samtidig over, at det i år er lykkes at lave en lystfest, der både transmitteres via tv og sociale medier, så alle får mulighed for at opleve lysfesten og høre H.K.H. Kronprinsens tale hjemme i stuerne, skriver borgmester H.P. Geil i pressemeddelelsen.

Modsat tidligere år - på nær sidste år - vil arrangementet være lukket, og der vil ikke være offentlig adgang til kasernepladsen, hvor lysfesten bliver afholdt.