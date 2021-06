Kronprinsen lægger grundsten til nyt F-35 Campus

Minister: - Vi passer på Danmark

På byggepladsen i Skrydstrup lagde også den danske forsvarsminister Trine Bramsen, Socialdemokratiet, vejen forbi.

Hun glæder sig også over det store byggeri, der samler flere funktioner under samme tag. Blandt andet vil der være trænings- og uddannelsesmuligheder, vedligeholdelsesfunktioner og ikke mindst de operative indsættelser vil dagligt være at finde på den nye base.

- Så sent som i sidste uge fløj russiske jægerfly over Christiansø og krænkede dansk luftrum, og derfor skal F-35 kampflyene i særdeleshed være med til at ruste Danmark til fremtiden, da vi desværre lever i en tid, hvor vi ikke kan tage sikkerhed og tryghed for givet. Det er derfor en meget stor dag i dag, fordi det understreger, at vi passer på Danmark og de danske værdier langt ind i fremtiden, siger forsvarsministeren.

Efter planen skal det nye byggeri står klar til brug i juni 2023.