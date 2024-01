Kun én kommune dumper i indbrudsstatistikken

Kommunen placerer sig i bund med et fald på kun tre procent.

Det skriver JydskeVestkysten.

Haderslev Kommune og tre andre kommuner oplevede en stigning i antallet af private indbrud fra 2022 til 2023. I kommunen blev der anmeldt 166 indbrud i private hjem sidste år mod 101 året før, hvilket var en stigning på 64 procent.

- Vi har ikke nogen entydig forklaring på stigningen, men den følger en tendens i politikredsen, hvor vi har set en stigning i antallet af indbrud i fire kommuner. Vi kommer fra et meget lavt udgangspunkt, og indbrudstallet er nu steget, hvilket selvfølgelig ærgrer os. Men set over tid, så er indbrudstallet på et lavt niveau, siger vicepolitiinspektør Nikolaj Hølmkjær til JydskeVestkysten.