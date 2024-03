Kunderne står i kø, når genbrugsbutik med millionomsætning åbner

- Men vi kan jo kun sælge meget, fordi vi får mange varer ind, og heldigvis er folk gode til at donere rigtig fine ting, siger en tilfreds Lasse Pedersen.



Toppen er ikke nået

Ifølge Tina Donnerborg, der er chef for Røde Kors genbrug, er det ikke kun i Haderslev, at omsætningen bliver ved med at stige.

- Ud over at danskerne er blevet mere klimabeviste, skyldes det også, at man er blevet mere emsig med sine penge. Kan man købe det brugt, er man ikke så afvisende over for det som tidligere, siger hun.

Samtidig er der intet, der tyder på, at toppen er nået, fortæller Tina Donnerborg.

- Vi har netop fået den seneste statistik fra EU. Den viser, at vi genbruger omkring fire procent af vores livsstilprodukter, herunder tøj, i Danmark, mens det i gennemsnit er 7,5 procent i de øvrige lande.

Så der er potentiale til, at genbrugsmarkedet fortsætter med at stige i de kommende år, siger Tina Donnerborg.