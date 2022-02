Lade i brand i Vojens - brandvæsen i gang med kontrolleret nedbrænding

Brændes kontrolleret ned

Det er vurderet, at laden ikke er til at redde, og derfor sørger brandvæsenet ude ved laden blot for, at branden ikke slipper ud af kontrol med en langsom slukning.

- Der er styr på branden. det brænder i lang tid, så man laver en kontrolleret nedbrænding, forklarer vagtchef Henrik Sønderskov.