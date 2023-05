Lægehus får kritik efter piges død

En otteårig pige fik i august 2022 et hjertestop hos sin praktiserende læge i Vojens.

På bare ni dage gik den otteårige pige fra at få konstateret astma til at få et hjertestop som følge af et astmaanfald.

Pigens familie har overfor Radio4 tidligere rettet kritik af lægehusets håndtering af sagen.



Ni dage før dødsfaldet kontaktede pigen og hendes far lægen, hvor de fik en akuttid. Ifølge pigens far fik pigen behandling og medicin, men de blev ikke orienteret om, hvordan de skulle forholde sig, hvis hun fik et nyt anfald.

"Normalt ikke en dødelig sygdom"

Nu har Styrelsen for Patientklager lavet en afgørelse over forløbet. Det skriver Radio4, som har fået aktindsigt i afgørelsen.



Her vurderes det blandt andet, at "behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard".