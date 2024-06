Lægerne sagde, at forældre nok ikke fik fireårig tilbage

En ny tilværelse

Fireårige Malik Busk lå i respirator på intensivafdelingen på Odense Universitetshospital. Han skulle have kunstig hjælp til at trække vejret.

- At se sin dreng livløs i maskine, det kommer jeg mig aldrig over. Alt andet bliver ligegyldigt, fortæller faren.

Den mindste søn på to år kunne godt være på stuen - men den ældste på seks valgte at lege på gangen. Det andet var for hårdt.

Blodproppen i hjernen var en realitet - men den skulle ikke opereres væk. Der var fuld hjerneaktivitet hos Malik, selvom han trak vejret kunstig. Derfor vurderede lægerne på Odense Universitetshospital at tage ham ud af respirator, for at se om han kunne trække vejret.