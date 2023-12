Landbrug, kommune og forskere slår sig sammen for i fællesskab at bekæmpe iltsvind

- Alle partere, både landbrug, kommune og erhvervsliv, har i flere år snakket sammen om det her, og vi er enige om, at vi kan ikke finde én synder, men at vi har alle et ansvar, siger Karina Jensen og fortsætter:



- Derfor har vi også lovet hinanden, at vi skal tage skridtet videre. Disse meget detaljerede målinger og vandanalyser, som nu bliver lavet, skal give indsigter, der igen kan give os reelle handlemuligheder - uanset hvem, der står bag forureningen. Også selvom det giver viden til kommune, industri og landmænd, som måske ikke er så 'behagelige'. Det er der ikke noget at gøre ved, for vi kommer ikke videre uden den viden.