Landmandskoner tabte sig sammen – her giver de fem gode råd

Mindre tallerkener

- Helt lavpraktisk så spis af mindre tallerkener, siger Lena Lund-Petersen.

Hun fortæller, at hun er begyndt at lade aftensmaden stå i køkkenet, for ”så skal man jo aktivt gå efter det”.

De er dog alle enige om, at man skal huske ikke at slå sig selv oveni hovedet, hvis man hopper af vægttabssporet for en stund.

- Et vægttab tager tid, og det er helt okay, at spise lagkage til farmors fødselsdag, men så tager man bare et stykke i stedet for to, fortæller Kristine Heilskov Sørensen og Caroline Gammelgaard uddyber:

- Det er menneskeligt at hoppe af, men man skal selv sørge for at komme tilbage på hesten igen.