Lars havde selv indbrud - nu går han til kamp mod tyvene

- Her i kvarteret er aldersgennemsnittet ret højt, så det er lidt udfordrende for mig at få flere nabohjælpere uden appen. Men appen er kun et værktøj, det er handling og synlighed i nabolaget, der gælder, siger Lars Joost.

Politiet sætter stor pris på, at der er folk som Lars Joost og ser gerne, at endnu flere kommer til.

- Vi opfordrer rigtig mange til at blive både nabohjælpere og nabovenner. Vi er overbeviste om, at det er med til at forebygge indbrud, at man er opmærksomme og holder øje med aktiviteter i nabolaget samt melder ind til os, hvis man ser noget mistænkeligt, siger Jacob Rindom, der er vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi.