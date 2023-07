Lave elpriser har skubbet Bjørn i køkkenet

Den negative pris indtræffer med størst effekt omkring klokken 14.00 til 15.00 søndag. Det er afgørende for, at bageovnen, vaskemaskinen og tørretumbleren i Gram har fået lov at trække al den strøm, de kan.

En fin batteri-balancegang

Bjørn Meiniche Wiborg har et batteri på 11 kilowatt. Den har han haft travlt med at tømme, så han, når klokken er 14.00, kan begynde at lade det op igen. Var batteriet fyldt, ville han betale for at sende strøm ud på elnettet, eller han ville være nødt til at slukke for solcellerne. Det gider han ikke.

- Jeg kommer ikke til at levere strøm til nettet i dag. Bliver batteriet fyldt op, så slukker jeg for det. Jeg har programmeret et program, der automatisk sørger for det, siger han.