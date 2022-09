Lejere varmer sig med ovn og tæpper, fordi de ikke kan komme af med dyrt gasfyr

I stedet har hun købt en gasovn, som har fået plads midt i stuen.



- Den bliver tændt et kvarters tid om aftenen, og så har jeg varme nok hele aften, indtil jeg går i seng. Bliver det koldere må jeg kravle under et tæppe og tage ekstra strømper på, siger hun og tilføjer, at hun også er stoppet med at bruge sin opvaskemaskine og i stedet vasker op i hånden for at spare.