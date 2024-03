Hvis det er ens største drøm at blive mor, og man ikke kan blive det, så kan det, ifølge hende, være en stor sorg at skulle give slip på.

30-årige Katja Tock har derfor valgt at anskaffe sig en reborndukke, som er designet, så den ligner et rigtigt spædbarn. Derudover mødes hun også jævnligt med en veninde, der har en dukke magen til - og som også drømmer om at få børn, men ikke er i en situation, hvor hun kan det lige nu.

- Det med at finde ind i nogle fællesskaber med nogle andre mennesker, der står i en lignende situation, hvor man kan tale om de følelser, der er forbundet med det her tab, kan for mange virke helende, fortæller Lise Holck Jørgensen.