Lille folkeejet købmand fejrer sin store succes

750 - så mange mennesker bor i den lille landsby Bevtoft i Sønderjylland.

For fem år siden overtog borgerne i byen købmandsbutikken, efter at de havde været uden dagligvarebutik i 15 måneder. Butikken blev solgt på anparter, og lige siden er det stort set kun gået fremad for Bevtoft Købmand, der i dag afholder generalforsamling og fejrer femårsfødselsdag i højt humør og med store forventninger til fremtiden.

Vi har fordoblet omsætningen til omkring ni millioner kroner, og det er der altså ikke mange købmænd ude i de små samfund, der lykkes med. Michael Fleischer, fmd., Bevtoft Købmand Aps

Fordobling af omsætningen

- Med al respekt, så har vi fordoblet omsætningen til omkring ni millioner kroner, siden vi startede for fem år siden, og det er der altså ikke mange købmænd ude i de små samfund, der lykkes med, siger formand for anpartsselskabet Bevtoft Købmand, Michael Fleischer.

Købmandsbutikken har i dag omkring 2.300 varenumre på hylderne, et apotekerudsalg og pakkeudlevering, og så har de i år også overtaget den jord, butikken ligger på.

- Så sparer vi huslejen og får også lidt indtægter fra benzinsalget, der også er på grunden lige ved siden af butikken, fortæller formanden.

Coronakrise og fængselskunder vil øge overskud markant

I dag har butikken, ud over en købmand, også fire fastansatte og 10 ungarbejdere, og så har butikken i år fået Renbæk Fængsel som fast kunde. Det, sammen med coronakrisen, forventer Micahel Fleischer, giver en forrygende vækst i 2020.

- Vi regner med en markant stor vækst i år - selvom vi også har investeret en del penge i kølebiler og kølerum til butikken. Coronakrisen har fået folk til at handle endnu mere lokalt til fordel for vores købmand, og vores nye, store kunde betyder, at når året er omme, så regner vi med en omsætning på omkring 17 millioner kroner, fortæller en stolt formand.