Lindy gik i fælden: - Fup og svindel, de er nogle banditter

Af Finn Grahndin Udgivet 5. feb

Efter borgermødet om ulve i Oksbøl: To ulvespecialister er bekymret for vores natursyn. For den risikerer at spænde ben for vores forhold til ulve.

De to slår fast: - På de videoer, vi har set fra Oksbøl, er der ingen adfærd, der giver anledning til bekymring eller frygt, siger ulveadfærdsekspert Julian Brosse. Hundeadfærdsspecialist Dorthe Odefey fra Tjæreborg: - Men folk er bange, og det må man tage hånd om. Og det kan kun ske med information. Vi danskere er jo ikke vant til at have rovdyr i vores natur. Så det er nyt. Men vi bliver nødt til at lære det, eftersom ulven nu er en del af vores natur.

Dorthe Odefey har under sin uddannelse været tæt på ulve. Det ser sødt og hyggeligt ud, men ulven her er socialiseret til mennesker og dermed IKKE en vild ulv. Privatfoto

Ulvehviskere De har begge studeret ulveadfærd. Julian Brossé har arbejdet med socialisering af ulv og tilbragt over 5000 timer i indhegninger i samvær med ulve i en dyrepark i Nordnorge og i Wolf Science Center i Østrig. Hundeadfærdsspecialist, Dorthe Odefey, har været med og studeret ulvene helt tæt på, hvor hun var i nærkontakt med ulvene. - Det er vigtigt at slå fast, at der er stor forskel på ulv i fangenskab og vilde ulve. Adfærd og sprog er til gengæld universelt hos ulven, uanset hvor den lever, siger Julian Brossé.

Professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet var med på borgermødet om ulve i Oksbøl og fremlagde en lang række fakta. Foto: Finn Grahndin

Utryghed De fulgte begge med, da "Borgermøde om ulv" i Oksbøl blev live-streamet i går aftes. - Vi kan høre, at folk er bange og ændrer adfærd. En har taget en dolk med på sin tur, en anden tør ikke gå ind i skoven mere, en tredje er bekymret for naturbørnehavens børn og så videre. Folk skal ikke føle sig utrygge og det er der faktisk heller ingen grund til, men det kræver information og mere viden, siger Dorthe Odefey. - En sund og rask ulv med normal adfærd, som dem vi har set på optagelserne, skal igennem flere grader af habituering (tilvænning til mennesker, red.), før der er den mindste risiko for at den bliver farlig for mennesker. Den adfærd, vi ser hos ulvene på video-optagelserne fra Oksbøl kommunikerer tydeligt, at der ingen tegn er på habituering. Der er her tale om ulve med normal adfærd, siger Julian Brossé.

Julian Brossé sammen med nogle af sine "plejebørn", der er blevet socialiserede til mennesker.

Gør dig stor Det sker for langt de færreste, men skulle du møde en ulv, og du føler dig utryg, så har de to eksperter følgende råd: Forhold dig roligt. Stå stille og giv ulven plads til at komme væk eller videre. Husk at den heller ikke er interesseret i konfrontation, og at den skal have tid til at navigere i terrænet, som kan være begrænset, hvis den er på en villavej. Det er heller ikke altid at terrænet tillader at ulven kan holde de minimum 30m afstand. Kommer den nærmere, så kan du: 1) Stand-your-ground 2) Gør dig større (for ulven er mennesket et meget højt og skræmmende væsen) 3) Hvis I er flere, så stil jer fysisk tæt skulder mod skulder, så I virker større 4) Råb af ulven og lav fagter med armene 5) Smid sten efter den. Vilde dyr trækker sig oftest, når de opdager, at man kan skade dem på afstand. - En borger spurgte på borgermødet: Kan ulven lugte mig og min nervøsitet og kan det betyde, at den vil angribe? Det har ingen betydning for en vild ulv om man er nervøs eller ej, siger Julian Brosse.

Borgermødet i Oksbøl trak rigtig mange deltagere. Både borgere og politikere. Foto: Chris b Pedersen

Stop med at fodre På borgermødet blev der rejst en helt anden bekymring. Nemlig turister og andre, der fodrer kronvildtet, måske fordi de på den måde kan lokke dem tættere på. Måske for at sikre sig et Instagrammable moment eller en oplevelse af at komme tæt på de smukke dyr. En bekymring, der også kom frem på borgermødet. For ulvens foretrukne føde er jo netop vildtet, og bliver de lokket ind mod (sommer-)husene, så risikerer de at trække ulvene med. - Vilde dyr – om det er ulve, kronhjort eller ræve - skal ikke fodres af mennesker, siger de to og peger på, at menneskelig adfærd er den primære årsag til at habituering hos vilde dyr opstår – altså at de tilvænner sig mennesker. - Det bør derfor være helt forbudt at fodre vilde dy, og det bør kommunikeres tydeligt i Oksbøl og Oksbøls turisme. Det tiltrækker den helt forkerte opmærksomhed og kan på sigt blive direkte farligt. Den største fare for en konflikt mellem os og ulven er ikke en natur med ulve, men vores natursyn, som til stadighed bærer præg af manglende oplysning. Fakta frem for frygt skal skabe en grobund for harmonisk sameksistens mellem ulv og menneske, og vi bør lære at omgås den som en del af naturen i Danmark, siger Dorthe Odefey.