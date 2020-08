Løbehjul og skatere strides om brug af kæmpe bane

1.600 kvadratmeter beton hvor street-ungdomskultur har alle forudsætninger for at trives. Sådan burde det være i skateparken Street Dome i Haderslev. Men en diskussion mellem brugerne har længe skygget for det.

På den ene side står skaterne - på den anden side står løbehjulene. Begge dele er der i øjeblikket ikke plads til på samme tid.

- Det, vi helt tydeligt har kunnet mærke, er, at skateboard-kulturen er blevet presset væk herfra, siger Morten Hansen, der er leder af Street Dome, Haderslev.

Må skille skatere og løbehjul ad

Diskussionen bunder i, at helt unge drenge og piger på løbehjul kører for stærkt – uden hensyn til de langsommere skateboards. Efter sammenstød og ulykker måtte de to kulturer skilles fra hinanden.

- På den måde kan vi lave gode forhold for de dygtige løbehjulsbrugere, og også tage hensyn til de mindste og mere uøvede brugere, forklarer Morten Hansen.

Nu har løbehjulene adgang til ramper og rails på fastlagte tidspunkter. Det skal sikre, at skaterne ikke føler sig presset ud.

- Det har været svært at komme på banerne for de mange løbehjul, mener Joachim Dahlgaard Larsen, der er skater og hyppig bruger af banerne.

1.600 kvadratmeter baner på Haderslev Streetdrome Foto: Tais Tulin, TV SYD

Mindre træningstid til de rigtigt dygtige

Nu har skaterne fået plads på banerne, men de medfører et nyt problem, mener Nis Günther Larsen, der er Danmarksmester på løbehjul. Nu har han nemlig mindre tid til at træne.

- Problemet er, at vi har fået begrænset vores træningstider og de tidspunkter, hvor vi må være her. Vi mener, at vi godt kan køre samtidig med dem, der kører på skateboard, siger Nis Günther Larsen, der er Danmarksmester på løbehjul.

For skaterne er det dog ikke så simpelt. Skateboarding og løbehjuls-kultur er ikke det samme.

- Vi kører i forudsigelige linjer og baner, mener skater Joachim Dahlgaard Larsen, som også mener, at det er sværere med dem på løbehjul.

Adskilte træninstider skal give ro

Resultatet af konflikten betyder, at de to ungdomskulturer må deles om skaterbanerne fire gange i ugen, resten af tiden er banen forbeholdt enten løbehjul eller skatere. Og den løsning skal de vænne sig til.

- Jeg håber på at om et halvt år, så har man accepteret de her åbningstider, og så er her gode forhold for både løbehjul og skateboard, siger Morten Hansen.

Løbehjulene og skaterne har svært ved at bruge banerne samtidig. Derfor er der på nogle dage indført seperate træningstider. Foto: Tais Tulin, TV SYD