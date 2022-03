Lokalformand trækker sig: - SF går åbenbart ikke ind for nedrustning

Krigen i Ukraine har sat forsvarspolitik på dagsordenen i Danmark, og det volder blandt andet store kvaler for SF's Bent Iversen, der har repræsenteret SF i byrådet i Haderslev og i amtsrådet i Sønderjylland gennem de seneste 21 år. Derfor trækker han sig nu som formand, skriver Avisen Danmark.

Han siger til TV SYD, at han er skuffet og overrasket over, at SF er gået fuldtonet ind som en forsvarsparti sammen med den borgerlige blok.

- Nato er altså stadig totalt overlegen i forhold til Rusland, så jeg mener ikke, at truslen er blevet større, end den var før, så jeg finder det unødvendigt, at SFs officielle holding til forsvarsproblematikken har taget den drejning, siger han til TV SYD.

- Jeg mener, de udnytter en stemning i en krisesituation, og det er så ærgerligt. Jeg tror på, at nedrustning fremmer freden, og når vi så har vi slet ikke diskuteret det i partiet, finder jeg det endnu mere ærgerligt.

Bent Iversen siger til TV SYD, at han vil tage det op på SF's landsmøde i den kommende weekend.

- Det er ikke på dagsordenen, men jeg vil vinde en måde at få udtrykt mine synspunkt på.