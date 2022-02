Lokalpolitiker vil have sag fra Bevtoft taget op på Christiansborg

Statsministers udmelding klinger hult

Jon Krongaard mener, det kan få for store konsekvenser for lokalsamfundene, hvis små købmænd lukker på grund af de stigende energipriser.

- Det skaber ulighed i vores samfund. I sidste uge sagde Mette Frederiksen, at hun ikke vil være med til at øge uligheden i vores samfund, men det klinger lidt hult hos mig, hvis man ikke vil bakke op og på en eller anden måde give en politisk håndsrækning, siger Jon Krongaard.

Tirsdag afviste folketingsmedlem Anders Kronborg fra Socialdemokratiet overfor TV SYD, at der ville komme yderligere støtte på området:

- Jeg har fulgt problematikken fra Bevtoft, og det gør indtryk. Men et realistisk svar på udfordringen er, at vi ikke kan gå ind og give støtte til det hele, for det er statsfinanserne simpelthen ikke til, sagde han til TV SYD.