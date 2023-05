Lyseblå Lørdag ser dagens lys i Haderslev - næste år bliver den landsdækkende

- Har man først symptomerne og går til lægen med dem, så er det næsten stensikkert, at kræften spredt sig i kroppen, og så hedder det livsforlængende behandling, fortæller Keld Rimmer fra Propa Haderslev, der er initiativtager til Lyseblå Lørdag, og fortsætter:

- Vi ønsker, at så mange som muligt får opdaget den form for kræft, mens den stadigvæk er indkapslet i prostata, for så er der jo faktisk nærmest hundrede procent helbredelse - dog med nogle forfærdelige bivirkninger.