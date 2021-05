Lysfest i aften: Kronprinsen markerer Danmarks befrielse

Det er ikke kun den kongelige lysfesttaler, der gør årets lysfest til noget særligt. Den traditionsrige markering plejer at tiltrække tusindvis af gæster, men coronarestriktionerne betyder, at der ikke bliver nogle gæster på kasernen i år.

I stedet kan du følge med i lysfesten lige her på tvsyd.dk og på vores kanal TV SYD Plus, hvor vi sender live fra den smukke begivenhed. Festlighederne begynder klokken 22, og du kan følge med i optakten lige her fra klokken 21.45.