Magnetfisker: - Det er sindsygt, den har været en halv meter fra mit hoved

Her er youtuberen Alexander Aagaard i gang med at lave en video til youtube – og fisker en skarp granat op.

- Jeg fik et chok, og så nåede jeg at tænke: Det her, det er ikke godt, fortæller Alexander Aagaard.

Han er tilbage ved bredden af søen, hvor hjemmeværnsfolk i militærfarver og gule veste nu står for at bevogte gårsdagens fangst.

Alexander Aagaard er youtuber, og han har fundet ud af, at videoer, hvor han fisker efter metal med en magnet, er et hit. Derfor skulle han mødes med en kammerat for at prøve to ny magneter af.

- Min kammerat var i Jylland, og skulle vi nå at optage, inden det blev mørkt, så var det bedst, at vi mødtes her. Vedsted Sø var den nærmeste sø, så det var en tilfældighed, siger han.

Et tilfældigt valg, der kunne have fået katastrofale konsekvenser. Da de to kammerater hiver magneten op af vandet, er det en stor granat, der sidder for enden. Nu viser røntgenbilleder, at granaten var skarpladt. Det vil sige, at de kunne have risikeret, at granaten var gået af og sprængt i luften.

- Det skræmmer mig en del. Det er da lidt ulækkert at tænke på, at man har haft den i hånden. Det er sindsygt, den har jo været en halv meter fra mit hovedet.

Sagen kort: Fredag eftermiddag fandt Alexander Aagaard og en kammerat granaten i Vedsted Sø. Hjemmeværnsfolk vogtede over granten fredag og lørdag. Lørdag tog EOD mineryddere røntgenbilleder af granaten og fandt ud af, granaten var skarpladt. Lørdag blev granaten flyttet til en mark og sprængt i luften under kontrollerede forhold.

- Vi fortsætter

Før fredag var det ’kun’ blevet til cykler, løbehjul og patroner, når Alexander Aagaard har været ude med magnetfiskestangen. Nu har granatfangsten givet lidt stof til eftertanke.

- Vi tænker os i hvert fald om en ekstra gang, inden vi kaster en magnet i en sø. Hvis vi havde googlet lidt inden, kunne vi have set, at lige præcis den her sø er lidt farlig, siger youtuberen til TV SYD.

Helt afskrækket er han dog ikke. Alexander Aagaard bliver ved med at magnetfiske – næste gang bliver det bare i en anden sø.