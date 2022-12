Manden var ude at sejle med en 70-årig mand, men af uvisse årsager røg de over bord i Lillebælt. De faldt i vandet mellem Assens og Årø, der ligger ud for Haderslev.



Et skib sejlede forbi og fik ifølge JydskeVestkysten mændene op af vandet, men selv om der var en læge om bord på skibet, stod livet ikke til at redde for den yngste af de to mænd. Han døde som følge af nedkølingen i det kolde vand.

Politiet fik anmeldelsen om kæntringsulykken klokken 13.54. De pårørende er underrettet om ulykken.